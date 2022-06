HÜVA NÕU | Mida teha, kui lapselt kostub üha sagedamini: „Ma ei viitsi!“, „Ma ei oska!“, „Ma ei taha!“

Motivatsioon ehk tegutsemisind on liikumapanevaks jõuks nii laste kui ka täiskasvanute puhul. Iseäranis oluline on see aga just laste ning noorte jaoks, et neil säiliks uudishimu elu vastu ning soov õppida ja areneda – ja seda ka ilma välise stiimuli ehk preemiata. Mida aga teha, kui lapselt kostub üha sagedamini: „Ma ei viitsi!“, „Ma ei oska!“, „Ma ei taha!“, „Miks ma pean...“? Psühholoog ja pereterapeut Toivo Niiberg annab nõu.