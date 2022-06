TULEVANE JALGPALLUR!? Anni ja Tomi Rahula avalikustasid teise lapse soo

„Kuna me õhupallide, tordi ja konfettidega mässajad ei ole ning tuli tuju midagi ikka teha, tegime nunnud pildid, aga tegime ka nalja. Elu kipub niigi tõsiseks ja nägime seda joont, kõige kummalisem gender reveal vast,“ muigab Anni fotode juures, kus nad teevad abikaasa Tomiga teatavaks, et oodata on poja sündi.