Brigitte Susanne Hundi asemel saab „Armastuse maleva“ saatejuhiks järgmine Eesti seksikaim naine!

„Mul on suur rõõm teatada, et eelmise aasta vaadatuima reality „Armastuse maleva“ uue hooaja saatejuht olen mina,“ rõõmustab Grete Paia oma Instagrami kontol.

Hunt lisab: „Malev on suurepärane saade ja mul on nii kahju, et ma pidin sellest pullist tänavu loobuma. Grete Paia on absoluutselt parim asendus: professionaalne, seksikas ja tark naine."