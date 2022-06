Ehkki suure osa elust Tallinnas toimetanud, on filmimehest Kruusement siiski eelkõige Virumaa mees. „Hulja küla elanik, seal kogu aeg ringi tatsanud,“ muigab ta. „Seal olen ma põldu kündnud ja heina niitnud ja kõik tööd teinud. Minu kodu on ikka seal!“ Sel põhjusel on ta ka kõik oma suved veetnud kodukandis, ei kuskil mujal. „Maale olen ma kogu tahtnud,“ tunnistab ta. „Seal on seenemetsad ja järved.“ Kunagi oli ka isatalu ja oma ratsahobune. „Must mära, kes võeti ära sovhoosi. Mul oli oma sadul, see võeti ka ära.“