KÕIK, MIS ERUTAB, SOBIB! Tantrafestivali korraldajad: tee, mis tahad – ühest, teisest, kolmandast otsast sisse, seo kinni ja anna nuuti

Margus ja Kristiina on suhtes täielikult teineteisele pühendunud. „Meil on kokkulepe, et enne kui keegi tahab midagi teha ja piiridest kaugemale minna, siis on teise poole nõusolek vajalik. Mina pigem hindan seda ausust,“ toob naine välja.

„Mõne jaoks on juba see liiga palju, kui ma räägiks mõne tütarlapsega. Mõne jaoks on see penetratsioon. Kellegagi harjutada, tantsida, flirtida on okei. Otsese seksi mõttes oleme me teineteisele pühendunud,“ lisab Margus.

Mehe arvates tuleneb hea seks oskusest iseennast piisavalt hästi tunda. „Kõigepealt tuleb välja uurida, mis sa ise tahad saada. Uurida, mitte mõtelda, vaid katsetada iseenda peal. Endale aega võttes, tunnetades, katsetades, puudutades, masturbeerides. Ise pead teadma, kust on hea, kust on halb. Kui sa ise suuda oma kehaga kontaktis ja rahul olla, siis oodata, et sinu partner tuleb ja teeb seitse imet, on too much (liiga palju – ingl. k). Ega päevad ei ole vennad. Kommunikatsioon tuleb ikka voodisse ja magamistuppa kaasa.“

Kas üheöösuhtest on võimalik saada maailma parimat seksi?