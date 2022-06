Avesta 30. juuni – 6. juuli | Praktilised õpetused igaks päevaks

REEDEL kell 3.39 liigub Kuu Lõvi tähemärki ja sel ajal on haavatav organ süda. Keelatud on kõik operatsioonid rinna ja seljapiirkonnas. Sel ajal on inimene aldis radikuliidile.

PÜHAPÄEVAL kell 15.31 liigub Kuu Neitsi tähemärki, kes valitseb soolestikku ja seedetrakti ning need organid sel ajavahemikul enam haavatavad.