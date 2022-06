Avesta 23.–29. juuni | Praktilised õpetused igaks päevaks

NELJAPÄEVAL kell 14.57 liigub Kuu Sõnni tähemärki ja see on hea aeg hoolitsemaks kaela naha pehmuse eest. See pole hea aeg hambaarsti külastamiseks.

PÜHAPÄEVAL kell 2.13 liigub Kuu Kaksikute tähemärki ning sel ajal võiks rõhu asetada käte eest hoolitsemisele. Ka on see hea aeg uute kinnaste ostuks.