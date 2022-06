HÜVA NÕU | Personaaltreener Janika Koch-Mäe: olen leidnud võlutableti, mis aitab paljude hädade korral

Personaaltreener Janika Koch-Mäe sõnab, et see, et liikumine ja treening mõjub soodsalt vaimsele tervisele, on teada tuntud ja tõestatud fakt. Tegelikult mõjutab trenn aga kõiki elualasid - suhet iseendaga ja teistega, suhteid partneriga, lastega, töökaaslastega, füüsilist ja vaimset tervist. Koch-Mäe tuunistab, et on koguni leidnud võlutableti, mis aitab paljude hädade korral.