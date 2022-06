Grete Lõbu: „Armastus on nii suur ja laps on nii oodatud.“

Grete andis kolmanda lapse ootusest teada 1. detsembril „Ringvaate“ otse-eetris. „Kui see kõik on ikkagi nii algusjärgus, siis sa ju ei taha öelda,“ tunnistas tema kolleeg Marko Reikopile, miks ta lapseootust seni saladuses hoidis. „Mõni on selline kena rase – ta jääb rasedaks ja see kõhuke tuleb tasapisi. Sa peaaegu ei märkagi. Minul on selline lugu, et mul on järgmisel hommikul kõht ees. Keha saab aru, et see on see juhus. Minu kaaslane ütleb selle peale, et pole midagi, see laps tahab lihtsalt lossi ja seda tuleb talle pakkuda. Ja muidugi oled sa näost imelik, kui sul on 24/7 lihtsalt halb olla.“