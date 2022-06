GALERII | Telliskivis toimub heategevuslik 12-tunnine Tantsumaraton, millega kogutakse raha Hendra Raua raske lihasatroofia ravi toetamiseks

Pühapäeval toimub Sõltumatu Tantsu Laval heategevuslik tantsumaraton, mille eesmärgiks on pühitseda liikumiskultuuri, suurendada liikumis- ja tantsualast teadlikkust ning rõhutada, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja kaasatud.