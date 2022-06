GALERII | SÄRA, VIKERKAAR! Tartus toimus LGBTA+ kogukonnaüritus Tartu Pride

„LGBT+ inimesed on Eestis alati olemas olnud. Kuigi viimased 30 aastat on meie ja Eesti elus palju muutnud, on meil ikka veel üks oluline küsimus: kaua võib?!

Kooseluseaduse vastuvõtmisest on möödas kaheksa aastat, aga riigikogu pole ikka veel rakendussätteid vastu võtnud. LGBT+ inimesed on terve taasiseseisvunud Eesti aja abieluvõrdsust oodanud. Trans-inimestel on omaenda elu üle otsustamiseks ikka veel vaja ministri ja arsti luba. Marsi meiega selle nimel, et me ei peaks enam ootama, et me ei peaks enam midagi tõestama - et me saaksime elada oma parimat elu!“ kirjutatakse ürituse tutvustuses ühismeedias.