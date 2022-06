ÕL VIDEO | Ardo Kaljuvee abikaasa: pulm oli intiimne ja ainult meile kahele

„See plaan ei tulnud nüüd üleöö. Me mõtlesime viis aastat tagasi, et teeme mingi suure peo. Siis mõtlesime, et teeme kahekesi kuskil välismaal ja vaatasime, et jälle tulevad mingid viirused ja asjad, et ei saa hakata mingi suure seltskonnaga pidutsema. Mõistsime, et see ongi tegelikult kõige tähtsam päev meile endale ja nii läkski,“ räägib Ardo Kaljuvee enda pulmadest Kroonika meelelahutusauhindade galal.