POOL NÄGU HALVATUD! Justin Bieber lükkas maailmatuuri kontserdid edasi

Justin Bieber avaldas enda Instagramis, et ta ei saa enda haigestumise tõttu esineda. „Ma tahtsin teile teada anda, mis vahepeal toimunud on. Nagu te ilmselt mu näost näete, on mul Ramsay-Hunt’i sündroom. See tuleneb viirusest, mis ründab mu näo- ja kõrvanärve, mille tulemusel on pool mu nägu halvatud,“ ütles Kanadas sündinud laulja kolmeminutilises videos, viidates oma näo paremale poolele.