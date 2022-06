Lauri Hermann: sel suvel on mul vaja täita raadioeetris välja käidud lubadus

Raadiohääl ja meelelahutusärimees Lauri Hermann tõdeb, et arvestades tema tööalaseid tegemisi võib see tunduda ehk pisut ebaloogiline, kuid vabal ajal hoiab ta rahvamassidest eemale. Ta lisab, et on vaikse loomuga ning püüab ka poes käia sellistel kellaaegadel, kus rahvast on liikvel võimalikult vähe – seda peamiselt kella 11ni ennelõunal ja kella 14st pärastlõunal. Ka puhkuseplaanid sätib ta nii, et saaks võimalikult palju lihtsalt looduses ja vaikuses olla. „Meie armsal Maarjamaal on veel nii palju avastamisruumi ning metsarajad ja mõisapargid kutsuvad suve nautima,“ jagab ta oma suveplaane. Mehel on vaja täita ka raadioeetris välja käidud lubadus.