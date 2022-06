VIDEO | Prints William tabati Londoni tänaval ajalehti müümast

Cambridge'i hertsog (39) müüs Briti väljaannet The Big Issue, mis on tuntud kodutute ja rahahädaliste abistamise poolest. Nende seas, kes punase mütsi ja toon-toonis vestiga prints Williamit kohtasid, oli Leedu turist Vitalijus Zuikauskas (40) koos abikaasa Lauraga (39). New York Posti teatel olid leedukad saabunud Londonisse seoses Elizabeth II plaatinajuubeliga. Printsi trehvasid nad mõni tund enne tagasilennule suundumist, kirjutab New York Post.