ÕL VIDEO | Kes on aasta seksikaima naise Grete Paia arvates kõige kuumem kuulsus?

Grete sõnul meeldivad talle suurejoonelised punase vaiba üritused just seetõttu, et need toimuvad harva. „Ma naudin galasid täiega, eriti pärast Covidit. Kui need toimuks igal nädalal, siis ma kindlasti ei jaksaks käia. Mulle meeldivad pigem vaiksed õhtud oma seltskonnaga. Töö tõttu on mul niikuinii vaja hästi palju võõraste inimestega suhelda ja nii öelda rollis olla,“ jutustab seksikas lauljatar.