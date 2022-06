Enefit Greeni juht Aavo Kärmas: „Ükski märk ei näita, et elektrihinnad peaksid oluliselt kukkuma.“

Pisut kaugem tulevik on Eestile helge nagu haldja hame – roheliselt toodetud elekter asendab seniseid energiakandjaid nagu nafta ja gaas. Elektritarbimine sellega seoses kasvab, aga pole hullu – me kasutame soodsat taastuvenergiat. Lähem tulevik, eelolev sügis ja talv, aga meid rõõmustama ei kipu. „Praegu on meie turult kadunud odav Vene elekter ja Vene gaas. Uusi taastuvenergia võimsusi massiivselt juurde pole tulnud. Nii et väljavaade positiivne ei ole,“ tunnistab Aavo Kärmas, taastuvenergia tootmisega tegeleva Enefit Greeni juht.