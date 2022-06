HÜVA NÕU | Kuidas saada aru, kas sa ikka päriselt usaldad oma partnerit?

Pereterapeut Katrin Saali Saul tõdeb oma artiklikogumikus „Miks meil paarisuhet ikka nii väga vaja on?“, et meie soov on ju olla oma partneri peale kindlad. Siit tulebki üks kõige olulisem paarisuhte nurgakivi - see on usaldus. „Neile, kel on usaldusega suhtes kõik korras, kõlab see ehk sama iseenesestmõistetavalt, kui ma ütleksin, et päikeselisel päeval paistab päike. Ent ometigi just nii on - õnnelikud paarid räägivad kui ühest suust, et vastastikune usaldus tekitab neis turvatunnet, suurendab armastust ning võimaldab sõprusel ja seksuaalsel intiimsusel õitseda. Paarid, kel nii hästi ei suju, räägivad aga kui ühest suust: nad ei saa oma partnerit lõpuni usaldada. Küsimus pole ainult seksuaalses truuduses. Oh ei, see oleks liiga lihtne,“ räägib ta.