ÕL VIDEO | Lepatriinu saabus seltskonnapeole 6400euroses kleidis: me kõik oleme rikkad!

„Mitte mingil juhul ei läheks ma fänniga kohtingule. Töö ja eraelu suhe on mul paika pandud,“ arutleb lauljatar Triinu Paomets ehk Lepatriinu (31). Siiski selgub, et ta on seda teinud, kuid korrata ei soovi. „Kui tuleb mingi hot kutt, siis aga mõtlen järele,“ sõnab ta kelmikalt.