Rasket lihashaigust põdev Hendra rokib, hoolimata ratastoolist: kui lähen ööklubisse, siis tantsin esireas nii, nagu keegi ei vaataks

Roheliste juuste ja laia särava naeratusega Hendra on aktiivne ja isikupärane noor naine. Ta õpib Balti meedia- ja filmikoolis ristmeediat, mängib saalihokit ning võitleb aktiivselt puuetega inimeste õiguste eest. „Mulle meeldib väga poseerida. Minu unistus on, et saaksin käia erinevatel fotosessioonidel. Olen tähele pannud, et puuetega inimestest väga palju fotosessioone ei tehta,“ jutustab Hendra. Ühel päeval sooviks ta avada omaenda modelliagentuuri, kus kaamerate ees poseerivad justnimelt erivajadusega modellid. Praegu võib Hendrat kohata aga mitmetel filmivõtetel, kus ta grimeerijana kätt harjutab. Vaimujõudu ning sisemist säral Hendral oma eesmärkide saavutamiseks jagub ning jääb ülegi. Sageli tunneb noor naine aga, et on oma kehas lõksus.