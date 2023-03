Rasket lihasehaigust põdev Hendra rokib, hoolimata ratastoolist: kui lähen ööklubisse, siis tantsin esireas nii, nagu keegi ei vaataks

„See haigus on üsna intensiivne, sest seda põdevad inimesed ei ela väga kaua. On ka erandeid – näiteks üks minu tuttav on juba üle 30. Üldiselt kipub aga see piir olema 20–25 eluaasta vahel,“ räägib Hendra.

Hendra oli vaid poolteiseaastane, kui teatavaks sai karm diagnoos – spinaalne lihasatroofia, alatüüp 2 ehk SMA2. „Inimkeeli tähendab see, et lihased pole võimelised arenema. See jõud, millega sündisid, jääbki sulle,“ räägib Hendra.

Roheliste juuste ja laia särava naeratusega Hendra on aktiivne ja isikupärane noor naine. Aga ta ei salga, et tundis paar kuud tagasi ka surmahirmu.