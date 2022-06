VÕIMUKRIIS KUI HALB FILM! Aednik Evelyn Sepp naudib elu Inglismaal: endised kolleegid peavad aga taluma Eestis räuskavaid purjus madruseid, kes ei tee bensiinil ja tulekustutil vahet

Rohkem kui kümnendi Eesti poliitikast eemal olnud Evelyn Sepp on juba aastaid hobiaednikuna tegutsenud. „Täitsin oma linnakodu rõdud õiteilu ja miniatuurse tarbeaiaga. Rõdul on mul edukalt kasvanud nii tomatid kui ka muu salatikraam, lilledest rääkimata. Olen piirdunud rõduaiaga, sest reisin endiselt küllaltki palju. Erinevalt väiksest koduloomast aeda kokku ei paki ja kohvris kaasa ei võta. Seega ootab püsiaia rajamine alles oma aega. See saab aga kindlasti olema lopsakas ja värvikirev. Kolm karva neljas reas on minu maitsemeele jaoks lihtsalt liiga mööda.“