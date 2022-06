Näitleja Pille Pürg: „Olen oma haigusega leppinud.“

Võib ju mõelda, et tühja sest parukast, ent teismelisele neiule on see kohutav draama. Klassikaaslased ju parukat ei kandnud. Ega teadnud midagi haigusest, mis võtab nii juuksed kui kulmud. Kõnelemata ripsmeist. „Ma ei nutnud selle pärast väga palju. Ema rahustas – küll arstid asja uurivad ja mingi lahendus peab ju olema,“ meenutab Pille. „Ja parukas oli täitsa kena – ühe Vanemuise parukavalmistaja poolt karvhaaval kokku õmmeldud. Küll käisime tohtreid pidi, aga põhjusele ikka keegi jälile ei saanud. Isegi Kaika Laine juures käisime, kes käskis viinas leotatud searasva pähe määrida, aga seegi ei aidanud, ehkki ta nõiasõnu peale luges. See oli jube, kui vaatasin end peeglist ja nägin, kuidas viimased pähe jäänud juuksed rasvaga koos olid. Minu klassikaaslased said mõistagi aru, et kannan parukat. Klassijuhataja oli vastava selgitustöö lastevanemate koosolekul ära teinud, aga ometi see uudis levis.“