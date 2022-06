Katrin Lust: beebi ei tule alati siis, kui sina tahad. Minu teekond lapsesaamiseni oli pikk ja künklik

Olivia on kahekuune. Kuidas teil läheb?

Väga hästi. Kui last veel polnud, tundus kõik palju keerulisem, aga loodus on meid nii sünnitanud, et vähemalt mina saan selliste asjadega väga naturaalselt hakkama.

Oled oma elukaaslase Oliveriga neli aastat koos olnud. Kuidas te kohtusite?

Olen üritanud oma peret säästa ja hoida, inimese privaatsus on oluline. Saan aru, et inimesed tahavad teada ja mult on ka Instagramis küsitud, et kas lapsel ikka on isa. (Muigab.) Kohtusime ühises seltskonnas ja kõik läks väga loogiliselt ja loomulikult.

Millal otsustasite, et oleks aeg last saada?