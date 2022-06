Jantsoneid tabas pisiperet luues löök löögi järel. „Arstid rahustasid, et oleme veel noored ja paraku ei lõppegi paljud rasedused lapse sünniga.“

„Kuna tavahaigla naistearstid ei suutnud meid enam aidata, pöördusime erakliiniku poole, kus teostatakse kunstliku viljastamisega seotud protseduure. Tahtsime uurida ja teada saada, miks katkevad minu rasedused ja seda nii erinevates faasides. Alguses muidugi uurisime palju internetist, sellele järgnes palju visiite erakliinikusse, teostati uuringuid, meid saadeti tegema teisi uuringuid. Otsisime põhjust, miks ei õnnestu meil saada nii soovitud teist ühist beebit. Lõpuks aga selgus, et asi on minus. Mina olin põhjuseks, miks me ei saa loomulikul teel beebit. Seda uudist kuulda oli väga valus. Peas käisid igasugused mõtted…miks just mina?“ arutleb Sten-Erik Jantsoni abikaasa Daana Suun-Jantson.