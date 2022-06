ABIKAASAGA KOOS VÕI EI? Skandaalne Sulo Tintse keerutab: veebruaris ikka tuuled pöörduvad...

Kuidas on hiljuti killuvestiskandaali sattunud Sulo Tintsel (41) suhted abikaasa Kerliga? Mees hakkab keerutama. „Kui Pärnus olles seisan keset hoovi... ütleme, et veebruaris tuuled pöörduvad – põhjatuuled kaovad ära ja hakkavad puhuma lõunatuuled.“ On laulja siis abikaasaga taas koos või ei?