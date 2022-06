Foo Fighters mälestab ootamatult surnud trummarit kontsertidega

Foo Fighters teatas sotsiaalmeedias, et annab armastatud ansamblikaaslase mälestuseks kaks kontserti. 3. septembril esinetakse Londonis Wembley staadionil ja 27. septembril Los Angelese Kia Forumis. Need on Foo Fightersi esimesed esinemised pärast Hawkinsi surma.