Sahinad: Britney Spears läheb täna mehele

Britney (40) teatas mullu septembris, et on kihlunud oma kauase kallima, modelli ja näitleja Sam Asghariga (28). Paar tutvus 2016. aastal Spearsi muusikavideo „Slumber Party“ võtteil.

Daily Maili andmeil peetakse pulmi täna. Sajakonna kutsutu seas on Britney vend Bryan, kuid mitte ülejäänud pereliikmed - isa Jamie ja ema Lynne ning noorem õde Jamie Lynn. Ligi 13 aastat isa eestkoste all olnud Britney püüdis end aastaid vabaks võidelda ning on vanemate ja õe suunas pildunud teravaid süüdistusi.