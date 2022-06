Mis juhtus? Kristina Suuroja lahkus enda avatud restoranist: meil olid omanikega erinevad visioonid ja arusaamad

Maikuu keskpaigas teatas seltskonnategelane ja raadiosaatejuht Kristina Suuroja, et avab Keilas uhke restorani. Vaid mõni nädal pärast glamuurset avamispidu teatab ta, et on restoranipidamisega lõpparve teinud. „Avalik announcement (eesti. k – teadaanne) on siis see, et ma tulin kuu lõpus restoranist Jää ära,“ teatab Suuroja.