Ukraina bänd JINJER sai eriloa kodumaalt lahkumiseks ja muusikavideo avaldamiseks

„Meil on suur au teatada, et koos Ukraina kultuuriministeeriumi abiga oleme saanud edukalt loa reisida oma riigi suursaadikuna välismaale, et koguda raha ja levitada teadlikkust kodumaad hävitavast sõjast,“ ütleb bändi bassimees Eugene portaalile „Rocked“. Samuti tunnistavad bändiliikmed, et see on neile tohutu au ja nad teevad enda poolt kõik, et sõda võimalikult kiiresti lõppeks. „Tulge toetama, tantsima ja karjuma Ukraina nimel!“