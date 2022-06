Heveli Tuisk rasedusest: „Kõik lõhnastatud kodukeemia tooted pidin välja vahetama lõhnatute vastu. Isegi parfüümi vahetasin välja"

„Käisin isegi kunstlikus viljastamises, kuid see kõik siiski ebaõnnestus. Olin väga löödud ja otsustasin, et enam ma ei proovi. Ootamatult, paar päeva enne pulmi, sain teada, et olin ise rasedaks jäänud, seega pidin kõik joogid alkoholivabade vastu välja vahetama,“ sõnab „Hingesoojuse“ saatejuht. Ta lisab naljatledes, et tegemist pidi olema Jumala sooviga.