SÄRAVAD VÕISTLUSVIDEOD | Rahvusvaheliselt missivõistluselt auhindu napsanud Hanna-Sandra: „Kellele ei meeldiks kanda ilusaid riideid ja meiki?“

Sandra Kulderknup (artistinimega Hanna-Sandra) on 16aastane aktiivne neiu, kelle elu täidavad lisaks gümnaasiumiõpingutele, laulmisele, sisuloomele ja tantsutreeneri ametile ka erinevad missivõistlused. Eesti missinduse eestvedaja Tiina Jantsoni käe all karjääri tegev neiu rõõmustab, sest osales hiljaaegu rahvusvahelisel missivõistlusel, kust napsas Eestile mitmeid olulisi auhindu. „Kui modellinduses hinnatakse seda, et oleksid mingis kindlas pikkuses või kaalus, siis missinduses hinnatakse aga iseloomu, olekut ja sisemist küpsust. See on miski, mis mind selle ala juures köidab,“ räägib noor miss.