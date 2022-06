ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Sodiaagikuninganna Kristjan Talu: kindlasti pole ma järgmine Edda Paukson!

VOGUE'i FÄNN: Kristjanile on tuntud moeajakirja nimeline tantsustiil väga südamelähedane ja liigutused on talle pealuu sisse kulunud. Vogue on naiselik, ent jõuline tantsustiil, mille esitamisel kasutatakse läbimõeldud poose ning enamasti ka fikseeritud nurgelisi käsi.