HÜVA NÕU | Tantsurännaku juhendaja Margit Foht õpetab, kuidas tantsida end nooreks

Tantsurännaku juhendaja Margit Foht, kes astub tihti üles ekstaatiliste tantsude festivalidel, usub, et inimesed, kes naudivad tantsimist, on oma kehaga paremas kontaktis, julgevad ennast väljendada, ja saavad tantsimisest head energiat. Tantsimine aitab vabastada nii keha kui emotsinaalseid pingeid, loob rõõmu ja kergust, keha saab hea koormuse. Tants aitab hoida elurõõmu, mängulisust. Liikumine on ilu ja nooruslikkuse allikas ja tantsimine on seda kindlasti.