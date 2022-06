Kursuseõed meenutavad Raivo Trassi: „Kõik me ümbert lähevad...“

„Algusest peale tundus, et minuga võrreldes haaras ta maailma palju laiemalt,“ meenutab Katrin naeratades. „Mäletan, kui tegime Toompeal igasuguseid teatritükke, siis tema hakkas proovis kohe lavastama. See oli Raivol veres. Ning nii siniseid silmi kui Raivo Trassil tean väga vähestel inimestel. Laval, kui koos temaga mängid ja prožektor talle peale paistab, olid need kohe helesinised-sinised silmad! Jüri Järvetil olid ka sellised silmad!“