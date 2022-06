Suri näitleja ja lavastaja Raivo Trass

Siinkohal tooks ma sisse hoopis selle teema, kas me koolitame liiga palju näitlejaid. Meil on teatrikool Tallinnas ja Viljandis ja siis on veel mingisugused erakursused. Minu meelest peabki olema mitu teatrikooli, kuid need võiksid olla eriilmelisemad. Viljandi kool on läinud väga lavakunstikateedri nägu. Tegelikult ma imestan, et tung teatrikoolidesse on endiselt sedavõrd suur. Hommikul on proov, õhtul on etendus või isegi väljasõit kuskile maakohta. Raske elukutse on see näitlejate elukutse. Enese jaoks jääb sul väga vähe aega. Ja teatri palgad on ka, nagu nad on. Samas teevad näitlejad väga vajalikku asja, sest neil on olemas vaataja. Külastaja.