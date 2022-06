VIDEO | MIS ON JUHTUNUD? Bon Jovi haledad etteasted sunnivad tema tervise pärast muretsema

Jon Bon Jovi pole kunagi maailma parim laulja olnud, kuid ta on laulnud piisavalt hästi ja ennekõike valjult, märgib Soome leht. Nüüd on aga lood hoopis teised. 60aastase rokkari kontserdivideod ja -arvustused on fännide südame valutama pannud. Bon Jovi laulab hädiselt ja noodist mööda. Lisaks pole tema firmamärgiks kujunenud hoogsast lavasõust midagi järel - Jon seisab valdavalt ühe koha peal.