Norra õukond teatas printsessi ja tema biseksuaalse šamaankallima kihlumisest

Iltalehti andmeil seisab kuningakoja kodulehel avaldatud pressiteates, et nii kuningas Harald ja kuninganna Sonja kui ka kroonprints Haakon oma abikaasa Mette-Maritiga õnnitlevad Märtha Louise'i ja Durekit kihlumise puhul. Norra kuningakoja sotsiaalmeediakontodel kihlusuudist avaldatud pole, küll aga on peig postitanud Instagrami armuküllase kirjutise ja foto, millel on näha kaunist kihlasõrmust.