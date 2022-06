LUGEMISSOOVITUS | Pereterapeudi praktilised nõuanded, kuidas paarisuhet tugevdada

Aga kui nüüdisaegse paarisuhte moodustamise peamine põhjus – armastus – otsa saab, mis saab siis suhtest? Fakt on see, et suhted on vähem stabiilsed. Lahutamine pole enam stigmatiseeritud. Suhetest, kus enam hoolimist, austust ja armastust pole, saab välja. (Nõukogude Liidus sai ametiühingu käest noomituse, aga välja naljalt ei saanud.) Peame arvestama, et ka eluea pikkus on muutunud. Tänapäeval saame paarisuhtes olla mitukümmend aastat kauem kui vanasti. Kellele õnn, kellele õnnetus.

Traditsiooniline monogaamne heteroseksuaalne „kuni surm meid lahutab“ suhe oli, on ja jääb paljudele inimestele ainsaks suhtevormiks. Aga see ei sobi kõigile. Traditsiooniline abielu tundub paljudele kuidagi lõpmatult siduv selles igimuutuvas maailmas.

Pooltest paarisuhetest jooksevad pika aja jooksul elumahlad välja. Vastastikused ootused, endale olulised vajadused ei täitu. Vabadus, enda vajadused on tänapäeva väärtused, millest Vargamäel vaid unistada osati. Ma ei tea, kas unistatigi. Paarisuhte tänapäevane üks kõige tähtsam alustala on ühine unistus. Vanasti oli see talu õitseng. Neil paaridel, kel tänapäeval on ühine unistus ja visioon, kuidas seda saavutada, on tõenäosus jääda kokku. Kui paarilised hakkavad unistama erinevatest elu elamise viisidest, suureneb tõenäosus lahku minna.

Ka siis, kui suhtes on lapsed, on tänapäeval lubatud suhtest lahkuda. Suhe ei ole vangla, kus peab oma 18-aastase (või halval juhul eluaegse) karistuse patustamise eest ära kandma. Suhtest võib ja mõnikord peabki lahkuma, kui see üldse rahuldust ei paku ning negatiivseid emotsioone tekitab.

Teraapiakabinetis näeb enam-vähem võrdselt neid inimesi, kes ohkavad, kui raske oli nende lapsepõlv, kuna nende vanemad lahutasid, kui ka neid, kes kurdavad, kui kurnav oli see, et nende vanemad ei lahutanud.

Miks nad küll sellises suhtes püsisid, mis oli neile nüristav, ahistav, kurvastav? Miks nad jäid truuks traditsioonilisele monogaamsele „kuni surm meid lahutab“ suhtele, kui seal polnud enam ei armastust ega austust, rõõmust rääkimata?

Sestap on viimased aastakümned toonud kaasa uued peremudelid. Just selle pärast, et suhte loomise põhjused on teised ja inimeste unistused on muutunud palju mitmekesisemaks.