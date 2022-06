Uskumatu populaarsus! Popmuusik Hunt: olen rahvainimene, kuulajad saavad minu lugudest kuhjaga äratundmisrõõmu

„Hunt on olnud mulle südamelähedane loom juba lapsest peale. Tõmban selle loomaga enda puhul nii palju paralleele. Hunt on Eesti rahvusloom ja see ütlebki kõik – hunt on rahvusloom, mina aga rahvainimene,“ räägib artistinime Hunt kandev popmuusik Andrus Muld (35). „Mulle meeldib rahvaga suhelda ja mulle meeldib teha seda, mida ma teen. Kui popmuusikaga alustasin ja mõtlesin, mis minu artistinimeks saab, siis ma ei mõelnud kordagi. Nimi tuli nipsust.“