Ott Kiivikas: isa ilmus välja siis, kui mul hakkas hästi minema

Treener ja koolitaja Ott Kiivikas (44) soovitas Vikerraadio saates „Käbi ei kuku...“ kõikidel lahkuminevatel lapsevanematel hoida lastega toimivaid suhteid ka keerulistel aegadel, sest just siis on neil vanemate tuge kõige enam vaja. Ta ise on tundnud isa eemaldumise pärast kibedust, vahendab menu.ee