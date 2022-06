ÕL VIDEO | Eesti säravaimad drag queen'id Vilita ja Nordika: etendustel käib ka palju heteromehi – ilmselt seetõttu, et oleme päris üle võlli karakterid

„Pärast meie esimest sõud karjus mulle eemalt üks mees, et tahab mind ära tappa. Loomulikult ei võtnud ma seda tõsiselt, vaid saatsin tema poole õhusuudluse,“ meenutab drag queen Nordika enda ja Vilita debüütesinemist. Nüüd on tegu äärmiselt kogenute ja populaarsete esinejatega –nende etteasted toovad saalid puupüsti rahvast täis, vaimustunud publik ei soovi drag-diivasid lavalt minemagi lasta. „Loodame, et suudame oma drag-karakteritega tuua inimesteni arusaama, et erinevus rikastab meie riiki ning omasid tuleb hoida, seda hoolimata nende erinevustest,“ lausub Vilita.