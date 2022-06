Mikk Jürjens Linnateatri suvelavastusest: „Kõik on natuke naljakas, natuke kurb, natuke päris ja natuke teater.“

Äsja esietendunud Linnateatri suvelavastus „Kalaranna 28“ on kui loominguline ilutulestik – lavastaja Uku Uusberg on Patarei vangla suurele siseõuele pannud ilma mikrofonita mängima peaaegu kogu trupi, kelle värvikad tegelaskujud pakuvad teatrielamust, mis haarab vaataja kogu tunnetespektrit. Kirsiks tordil on lausa geniaalsed lavastuslikud leiud, absurdi äärele viidud situatsioonid, ootamatud teemapöörded, peened sõnamängud ning pöörased üllatused.