HÜVA NÕU | Tiit Trofimov: jooga aitab avada keha allasurutud blokeeringutest, õpetab uuesti hingama ja hoiab isegi ülekaalu ära

Joogaõpetaja Tiit Trofimov sõnab, et joogat võib vabalt õppida ka kodus. Siiski tasuks külastada mõnd päristundi, et õpetaja saaks juhendada ja parandada, et sa ei õpiks harjutusi tegema valesti. Tiit ütleb, et jooga aitab avada keha allasurutud blokeeringutest, avab emotsionaalkeha ja hoiab isegi ülekaalu ära.