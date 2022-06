GALERII JA REPORTAAŽ | Leiad end fotodelt? „Möllu peab panema!“ ehk Suur suve avapidu tõi Põlvasse armastatud bändid ja hommikuni pralletanud seltskonna

Kes kord mõnel nädalasisesel päeval Põlva linna sattunud on, teab, et selles Kagu-Eesti väikelinnas kulgeb elu pigem rahulikult – kui mitte öelda, et uimaselt. Kohalikud aga teavad, et kui toidupoodide ette on parkinud tavapärasest rohkem autosid, mille pagassis tümpsub külmkapi suurune supakas ja tagaistmelt paistab paksu e-sigareti tossu, on linnas tõenäoliselt toimumas midagi põnevat. Arvamaks, millega täpselt tegu, ei pea olema Igor Mang või Kirsti Timmer. Suure tõenäolsusega on läheduses toimumas mõni suurem kräu, kus esinemas kas Shanon ja/või Terminaator – nende kahe bändi esinema tuleku puhul on täitub unine Põlva alati igas vanuses joviaalsete inimestega.