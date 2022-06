Lenna: toimiva kärgpere jaoks teeme teadlikku koostööd ja suhtleme tüdrukute isaga avatult

„Mulle on oluline, et me Robiga suhtleme avatult ja lepime asjad omavahel selgelt kokku. Ja seda teeme ka tema ja minu vanemate ning meie uute partneritega. Peab olema valmidus teha koostööd ja pidada silmas üksnes laste heaolu, siis on võimalik panna kärgpere toimima sõltumata sellest, kus keegi elab,“ tunnistab Lenna.