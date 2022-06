Mirko Rajas: „Teinekord võib tunduda, et valu on maailma lõpp, aga alati on võimalik veel üks samm astuda.”

„Mul oli teismelisena elus periood, kui ilma põhjuseta läksid suhted oma vanematega nii risti, et mingil hetkel tundsin - mida halvemad nad on, seda rohkem ma tunnen, et olen elus. Mida vähem ma viibin kodus ja mida kaugemale ma endast kõik lükkan, seda parem mul on,„ jagab Noorsooteatri suvelavastuse „Hommikuvalgus“ lavastaja Mirko Rajas oma noore ea eneseleidmise aega, mis siiski tänu lähedaste armastusele möödus valutumalt kui loo tegelastel. Neil tuleb ellu jääda kodutuna omaloodud kogukonnas ilma vanemate hoole ja helluseta. Aga lootust annab see, et igast raskest olukorrast on väljapääs.