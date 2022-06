TÄHED JA TÄHEKESED | Urmas Sõõrumaa tütar Katriin: olen pidanud maast madalast omale paksu nahka kasvatama

Katriini sõnul oli tema lapsepõlv väga tore ja seiklusrohke. „Sain tihti reisida ja käia erinevatel üritustel, kuhu vanemad mind kaasa võtsid. Olen selle eest neile väga tänulik. Veetsin osa oma lapsepõlvest Hispaanias ja oma suure perega oli mul seal alati lõbus. Ka oma esimesed sammud astusin just seal,“ meenutab ta. Katriin lisab, et lapsepõlves veetis ta palju aega just vanavanemate, oma tädi Ülle ja väiksema õe lapsehoidja Oksanaga, kellega suheldes õppis selgeks ka vene keele.