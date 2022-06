JUBA UUS KALLIM? Kas maag Anzori südame on võitnud heledapäine selgeltnägija?

Kristi kinnitab, et Anzori tuli talle Eestisse külla. „Meil on Anzoriga alati olnud väga eriline sõprus ja käe alt kinni jalutamine on meie puhul täiesti tavaline nähtus,„ räägib Kristi. “Kas me armastame teineteist nagu mees ja naine romantilises plaanis, ma ei tea, aga nagu väga head sõbrad ja lähedased inimesed - seda küll."