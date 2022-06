ON, MIDA TÄHISTADA! Värske magister Luisa Rõivas: lõputöö hinne ei olnud mulle üldse oluline

„Eile kaitsesin lõpuks oma magistritöö ja kuigi hinne ei olnud mulle tööd tehes üldse oluline, siis sisimas on ikka hea tunne, et see suur pingutus sellise suurepärase lõpu sai,“ teatas lauljanna Luisa Rõivas (35) kolmapäeval sotsiaalmeedias.